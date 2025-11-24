За три часа над Черным морем сбили 17 беспилотников

В период с 20:00 до 23:00 над акваторией Черного моря силы ПВО сбили 17 украинских БПЛА. Об этом сообщили в актуальной сводке Минобороны на 24 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Министерства обороны, еще шесть беспилотников ликвидировали над Азовским морем, три БПЛА сбили над Крымом, один дрон перехватили в небе над Краснодарским краем.

В эти минуты в Новороссийске ведется отражение вражеской атаки. Тревога по БПЛА также объявлена в Геленджике.

София Моисеенко