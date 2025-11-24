Тревогу по БПЛА объявили в Геленджике вслед за Новороссийском

В Геленджике объявили режим тревоги из-за атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава города призвал жителей не подходить к окнам и не укрываться в автомобилях, а также у стен многоквартирных домов. В укрытии рекомендуют оставаться до отмены сигнала тревоги.

В эти минуты отражение атаки украинских БПЛА также проводится в Новороссийске.

София Моисеенко