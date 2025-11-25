Ярославские предприятия предложили белорусским заказчикам свою продукцию

Ярославские предприятия в ходе бизнес-форума представили белорусским партнерам ряд стратегических предложений, направленных на импортозамещение, развитие кооперации и технологический обмен. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Напомним, что официальный визит делегации Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым в Белоруссию проходил с 22 по 24 ноября.

Завершился визит бизнес-форумом. На нем ярославское ПАО «Автодизель» предложило начать поставки новых модельных рядов двигателей и увеличить объемы закупок уже согласованного двигателя ЯМЗ-536 для автобусов МАЗ.

АО «Русские краски» готово поставлять лакокрасочные материалы для конвейеров белорусских автозаводов, АО «Фритекс» выразило готовность к разработке и производству новых изделий по заказу белорусских партнеров. ООО «Финго-Комплекс» и АО «Кондор-Эко» предложили свои комплексные решения по газоочистке. ООО «КЦК «Аронап», наоборот, выразило заинтересованность в белорусских поставщиках шампиньонов и ячменя для расширения своего производства.

По итогам форума была принята программа развития сотрудничества между областью и республикой на ближайшие два года. Среди прочего программа закрепила планы о поставках техники, оборудования, промышленных материалов, а также о сотрудничестве в льноводстве, племенном животноводстве и переработке сельхозсырья.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области высказался об успехах ярославского хоккейного клуба «Локомотив» в КХЛ.