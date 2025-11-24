Лукашенко похвалил ярославский «Локомотив»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым высказался об успехах ярославского хоккейного клуба «Локомотив» в КХЛ. Об этом сообщает белорусское информагентство «БелТА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Встреча прошла 24 ноября в Минске в ходе визита официальной делегации Ярославской области в республику. Александр Лукашенко отметил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина в 2025 году.

«Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Все-таки "Динамо-Минск" — это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда»,— заявил президент.

Президент также подчеркнул, что в Ярославле любят зимние виды спорта. Он выразил уверенность, что ярославские спортсмены могут добиться успеха и в других видах спорта, включая футбол.

Антон Голицын