Андрей Кравченко: в Новороссийске идет отражение атаки беспилотников

На территории Новороссийска силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщает мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Угроза атаки БПЛА была объявлена в 21:00 24 ноября, в Новороссийске работают сирены. Во время их включения произошел сбой в работе систем оповещения, из-за чего в некоторых районах города прозвучала информация о возможной радиационной и химической атаке. Андрей Кравченко опроверг данные и заявил, что специалисты зафиксировали несанкционированное вмешательство в систему оповещения.

В настоящее время в Новороссийске действует только угроза атаки беспилотников. Все службы, по словам главы города, приведены в максимальную готовность.

София Моисеенко