В Новороссийске произошел сбой системы оповещения во время атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявлена тревога по БПЛА. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, в нескольких районах произошел сбой в работе систем оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

На отдельных улицах Новороссийска сработало ложное оповещение о различных видах чрезвычайных ситуаций, в том числе о химической и радиационной атаках.. По словам Андрея Кравченко, это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения.

«Специалисты уже занимаются устранением возможного повторений такой ситуации»,— пишет глава Новороссийска.

В Новороссийске продолжает действовать угроза по БПЛА. Предупреждения по другим опасностям не соответствуют действительности.

София Моисеенко