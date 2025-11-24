Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске произошел сбой системы оповещения во время атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявлена тревога по БПЛА. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, в нескольких районах произошел сбой в работе систем оповещения.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

На отдельных улицах Новороссийска сработало ложное оповещение о различных видах чрезвычайных ситуаций, в том числе о химической и радиационной атаках.. По словам Андрея Кравченко, это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения.

«Специалисты уже занимаются устранением возможного повторений такой ситуации»,— пишет глава Новороссийска.

В Новороссийске продолжает действовать угроза по БПЛА. Предупреждения по другим опасностям не соответствуют действительности.

София Моисеенко

Новости компаний Все