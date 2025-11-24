В Новороссийске произошел сбой системы городского оповещения

В Новороссийске произошел сбой городской системы предупреждения из-за постороннего вмешательства. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам главы города, жители нескольких районов получили голосовые уведомления о различных чрезвычайных ситуациях, включая химическую и радиационную опасность. Эти сообщения поступили одновременно с работой сирен.

«Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения», — объяснил мэр.

В настоящее время специалисты работают над предотвращением повторных инцидентов. Власти подчеркнули, что в городе действует только угроза атаки беспилотников, а предупреждения о других видах опасности не соответствуют реальности.

Наталья Решетняк