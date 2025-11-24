Власти Новороссийска опровергли слухи о химической и радиационной опасности

В администрации Новороссийска назвали фейком информацию о возможной химической и радиационной опасности, которая распространяется в соцсетях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В городе действует угроза атаки БПЛА, никаких других угроз нет»,— отметили в пресс-службе мэрии.

В 21:38 в Новороссийске включили сирены. Глава города Андрей Кравченко сообщил в соцсетях, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Он призвал жителей города укрыться в безопасных местах, не снимать и не выкладывать в сеть работу военных.

Наталья Решетняк