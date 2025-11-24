Наставник «Локомотива» остался доволен матчем с «Сибирью»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли отметил успешную реализацию большинства своей командой, а саму победу над «Сибирью» назвал хорошей. Оценку матчу он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 24 ноября «Локомотив» обыграл «Сибирь» со счетом 4:1 в Ярославле в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Два гола ярославцы — Александр Радулов и Мартин Гернат — забили в большинстве.

«Хорошая победа. Снова два гола в большинстве, так что игра в большинстве идет хорошо. Мы сделали много хорошего. Это был важный матч для нас, учитывая те потери, которые мы понесли здесь перед нашими болельщиками. Я рад тому, как ребята отреагировали»,— сказал Боб Хартли. До этого матча «Локомотив» потерпел два домашних поражения подряд.

Наставника спросили, какой из голов в большинстве ему понравился больше. Хартли пояснил, что ему понравились оба, но гол Герната «был очень красивым: отличный пас, отличное видение розыгрыша, и это был важный гол».

Сегодня ХК «Локомотив» в своих соцсетях сообщил, что к тренировкам в общей группе приступил травмированный Даниил Тесанов.

«Мы собираемся начать знакомить его с командой, чтобы он узнал, почувствовал команду. Мы собираемся привести его в игровую форму, что очень важно. Так что боли нет, реабилитация прошла очень хорошо. Пройдет еще три-четыре недели, прежде чем мы увидим его в составе»,— сообщил главный тренер.

Матчем с «Сибирью» завершилась домашняя серия ярославской команды: из пяти игр «Локомотив» одержал победу дважды. Следующий матч состоится 26 ноября в Москве. Ярославцы сыграют с местным «Динамо».

По данным на вечер 24 ноября ярославский ХК «Локомотив» занимает 1-е место в Западной конференции и 2-е — в общей таблице регулярного чемпионата.

Алла Чижова