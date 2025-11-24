«Локомотив» обыграл аутсайдера Восточной конференции КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Сибирь» со счетом 4:1. Матч регулярного чемпионата проходил в Ярославле 24 ноября.

Фото: ХК «Локомотив»

Ярославцы открыли счет в первом периоде: на 6-й минуте шайбу в ворота соперника забросил Георгий Иванов, на 19-й минуте большинство реализовал Александр Радулов. Лишнего реализовал и защитник «Локомотива» Мартин Гернат уже во втором периоде на 31-й минуте. Уже через четыре минуты игрок обороны оформил дубль, доведя счет до 4:0.

Гости смогли отыграть одну шайбу: на 55-й минуте забил Иван Климович.

Матчем с «Сибирью» завершилась домашняя серия ярославской команды: из пяти игр «Локомотив» одержал победу дважды. Следующий матч состоится 26 ноября в Москве. Ярославцы сыграют с местным «Динамо».

«Локомотив» — 2-е место в Западной конференции, «Сибирь» — 11-е в Восточной.

Алла Чижова