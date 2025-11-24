Воробьев сообщил о ликвидации последствий атаки БПЛА на Шатурскую ГРЭС

Котельная в подмосковной Шатуре снова подает тепло в дома, последствия атаки БПЛА на ГРЭС ликвидированы. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Андрей Воробьев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Специалисты переподключают дома и соцобъекты на постоянную схему теплоснабжения, горячее водоснабжение в Шатуре будет восстановлено в ближайшее время, написал господин Воробьев.

«Передвижные котельные пока останутся на месте — на тот случай, если в них будет необходимость», — написал губернатор. На случай образования воздушных пробок в системах на месте дежурят бригады, которые смогут оперативно устранять такие ситуации, добавил он.

Утром 23 ноября Шатурская ГРЭС загорелась из-за падения нескольких беспилотников. О том, что пожар удалось ликвидировать, Андрей Воробьев сообщил в 16:46 мск.