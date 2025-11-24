В Новороссийске звучит сирена, военные отражают атаку БПЛА

В Новороссийске запущена сирена. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали 24 ноября в 21:38. Согласно рекомендациям экстренных служб новороссийцам предписано укрыться в помещениях без окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Как сообщил глава города Андрей Кравченко, военные отражают атаку БПЛА. «Просьба сохранять спокойствие»,— написал он в соцсетях.

Мэр также напомнил жителям о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки дронов, работы средств защиты объектов и спецслужб.

Угроза атки беспилотников также объявлена в Геленджике, аэропорт курорта временно приостановил работу.

Наталья Решетняк