В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти города распространили рекомендации для населения на случай включения сигнала оповещения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гражданам, находящимся в жилых помещениях, предложено соблюдать меры безопасности и не приближаться к окнам, выбрав для укрытия комнаты без окон или с выходом на внутренние стороны зданий. Тем, кто окажется на улице, рекомендовано перейти в подвальные или заглубленные помещения, а также воспользоваться подземными переходами или парковками.

От использования автомобилей в качестве укрытия и нахождения вблизи наружных стен многоквартирных домов предписано отказаться. Муниципальные службы призвали жителей сохранять спокойствие и следить за сигналами оповещения, отметив, что режим будет отменен после снятия угрозы.

Вячеслав Рыжков