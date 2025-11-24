В Ярославле завершили тестирование троллейбуса с автономным ходом

В Ярославле завершено тестирование троллейбуса «КамАЗ-62825» с увеличенным автономным ходом, которое длилось месяц. Об этом сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Тестирование началось в октябре и проходило на четвертом маршруте города. По словам господина Пырлога, за прошедшее время новый вид транспорта продемонстрировал положительные характеристики.

«В случае аварии с обрывом контактной сети вследствие падения дерева обычные троллейбусы останавливались, однако новинка продолжила движение благодаря возможности автономного хода. Более того, зафиксированы эпизоды, когда троллейбус с увеличенным автономным ходом опережал традиционные модели»,— написал руководитель предприятия.

Он рассказал, что водители отметили выросший уровень комфорта при управлении троллейбусом. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году ярославские власти планируют объявить закупку 16 новых троллейбусов на автономном ходу, которые смогут проезжать до 30 км без контактной сети. Еще девять троллейбусов, приобретенных в 2024 году, планируют оснастить дополнительным оборудованием, обеспечивающим запас автономного хода до 20 км. Троллейбус, который тестировали в Ярославле, не останется в городе.