В Ярославле протестируют троллейбус «КамАЗ»
В Ярославле на предприятие «Яргорэлектротранс» поступил новый троллейбус «КамАЗ-62825» для тестовой эксплуатации. Об этом сообщил руководитель предприятия Денис Пырлог.
Фото: Денис Пырлог
Машина может проезжать до 30 км без подключения к контактной сети, что делает ее более гибкой в использовании. Салон троллейбуса низкопольный, что облегчает посадку и высадку пассажиров, особенно людей с ограниченными возможностями. В салоне установлены система климат-контроля и USB-порты для зарядки гаджетов.
Кабина водителя оборудована современными приборами, включая автоматические датчики освещения и дождя. Тестирование троллейбуса планируется провести на четвертом маршруте города.