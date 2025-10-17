Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле протестируют троллейбус «КамАЗ»

В Ярославле на предприятие «Яргорэлектротранс» поступил новый троллейбус «КамАЗ-62825» для тестовой эксплуатации. Об этом сообщил руководитель предприятия Денис Пырлог.

Фото: Денис Пырлог

Машина может проезжать до 30 км без подключения к контактной сети, что делает ее более гибкой в использовании. Салон троллейбуса низкопольный, что облегчает посадку и высадку пассажиров, особенно людей с ограниченными возможностями. В салоне установлены система климат-контроля и USB-порты для зарядки гаджетов.

Кабина водителя оборудована современными приборами, включая автоматические датчики освещения и дождя. Тестирование троллейбуса планируется провести на четвертом маршруте города.

