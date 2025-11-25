Экспорт растительных масел упал из-за подсолнечного сегмента

Экспорт российских растительных масел в январе–октябре снизился на 21%, до 5,2 млн т, подсчитали в OleoScope. При этом в стоимостном выражении поставки выросли на 5%, до $5,9 млрд, по данным «Агроэкспорта». Основной фактор падения — сокращение вывоза подсолнечного масла: в натуральном выражении минус 29%, до 3,45 млн т. В деньгах показатель достиг $4 млрд.

Производство масел ориентировано на экспорт: внутри страны потребляется лишь 35% подсолнечного, 42% соевого и 12% рапсового масла. На подсолнечное приходится 65% экспорта. Крупнейшие покупатели — Иран, Индия и Турция (47% поставок).

С начала года экспорт подсолнечного масла снижается из-за роста стоимости сырья и действия плавающей пошлины, которая в пиковые периоды достигала 40–50 тыс. руб. за тонну. По данным Центра ценовых индексов, экспортная цена в начале ноября выросла до $1,24 тыс. за тонну. OleoScope отмечает, что Иран уменьшил закупки из-за укрепления доллара, а другие импортеры ждут снижения цен. «Индия также сформировала большие запасы»,— говорит Екатерина Захарова.

Экспорт соевого масла упал на 23%, до 521 тыс. т. «Многие покупатели ужесточили требования к ГМО-компонентам и пестицидам»,— отмечает Альбина Корягина. Конкуренция усилилась со стороны Бразилии и Аргентины.

Позитивная динамика сохраняется только в сегменте рапсового масла: экспорт вырос на 21%, до 1,22 млн т (+39% в деньгах). Более 85% поставок направлено в Китай, который после введения заградительных пошлин на канадскую продукцию переориентировался на российский рынок.

