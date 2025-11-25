Поставки не проскользнули границы

Объем экспорта растительных масел из России в январе—октябре 2025 года сократился на 21% год к году, до 5,2 млн тонн. В первую очередь резко упали поставки продукции из подсолнечника. Негативный тренд связан с высокими пошлинами и ожиданиями импортеров относительно снижения мировых цен. Бизнес может отреагировать сокращением производства на 10–15%.

Экспорт растительных масел из России в январе—октябре текущего года составил 5,2 млн тонн, потеряв 21% год к году, подсчитали в OleoScope. В стоимостном выражении, согласно «Агроэкспорту», объем поставок достиг $5,9 млрд, прибавив 5% год к году. Сложившаяся ситуация обусловлена в первую очередь падением экспорта подсолнечного масла. В натуральном выражении показатель, согласно OleoScope, потерял 29% год к году, до 3,45 млн тонн. В деньгах значение достигло $4 млрд, говорят в «Агроэкспорте». Динамику аналитики не привели.

Производство растительных масел в основном ориентировано на эскорт.

Внутри страны потребляется только 35% подсолнечного, 42% соевого и 12% рапсового масла, констатирует директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Екатерина Михалева. Основной продукт поставок за рубеж — подсолнечное масло. Его доля в структуре экспорта, по данным OleoScope, достигает 65%. Крупными покупателями выступают Иран, Индия и Турция. Совокупно в январе—декабре страны сформировали 47% поставок.

Падение экспорта подсолнечного масла прослеживается с начала 2025 года из-за высокой стоимости сырья (см. “Ъ” от 11 апреля). Партнер по развитию бизнеса консалтинговой Neo Альбина Корягина напоминает, что с марта 2024 года действует плавающая пошлина, размер которой в пиковые периоды доходил до 40–50 тыс. руб. за тонну.

Экспортные пошлины традиционно рассчитываются на основе стоимости. Согласно Центру ценовых индексов (ЦЦИ), в начале ноября экспортная цена подсолнечного масла с поставкой из порта Новороссийск достигла $1,24 тыс. за тонну, прибавив 14,5% год к году. Весь год показатель держится на уровне выше $1 тыс. Аналитики OleoScope замечают, что Иран сократил объем закупок в связи с ростом курса доллара, а остальные крупные экспортеры — в ожидании снижения стоимости масла, к чему может привести хороший урожай семечки в России. Старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова замечает, что Индия также сформировала большие запасы.

Экспорт соевого масла в январе—октябре 2025 года, согласно OleoScope, потерял 23% год к году, составив 521 тыс. тонн. Альбина Корягина замечает, что многие покупатели продукции, в том числе ЕС и Турция, ужесточили требования к ГМО-компонентам и пестицидам, а это требует дополнительных затрат на сертификацию. Вторым фактором эксперт считает рост конкуренции со стороны Бразилии и Аргентины, чье масло дешевле. Екатерина Михалева замечает, что поставки из этих стран нарастил один из ключевых для России рынков — Китай.

4 миллиарда долларов составил объем экспорта растительных масел из РФ в денежном выражении в январе—октябре 2025 года, по подсчетам «Агроэкспорта».

Выраженный позитивный тренд сохраняется лишь в сегменте рапсового масла. Объем его экспорта в январе—октябре 2025 года составил 1,22 млн тонн, что больше на 21% год к году, говорят в OleoScope. В денежном выражении значение, согласно «Агроэкспорту», выросло на 39% год к году, до $1,2 млрд. Согласно OleoScope, более 85% поставок этой продукции за 10 месяцев 2025 года отправлено в Китай. Екатерина Михалева напоминает, что долгое время страна закупала рапсовое масло в основном в Канаде. Но в августе 2025 года на продукцию из этой страны КНР ввела заградительные пошлины.

Падение экспорта — фактор, вынуждающий бизнес сокращать производственные мощности: при снижении поставок на 21% выпуск продукции падает на 10–15%, говорит госпожа Корягина. Это направление традиционно считается более маржинальным.

Заметное снижение экспорта привело к тому, что в январе—июне 2025 года средняя рентабельность производства нерафинированного подсолнечного масла составила всего 0,15% против 8,55% годом ранее, говорит эксперт.

Екатерина Михалева не исключает, что в обозримой перспективе экспорт растительных масел будет увеличиваться из-за высокой урожайности культур. В Neo оценивают потенциал роста поставок подсолнечного масла в 5%, соевого — в 8–10%, рапсового — в 15–20%. В Масложировом союзе прогнозируют, что в сельскохозяйственном сезоне 2025–2026 годов общий объем экспорта растительных масел прибавит 18% год к году. Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин предполагает, что в сезоне 2025–2026 годов Россия останется мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.

Александра Мерцалова