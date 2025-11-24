Церемония прощания с актрисой Лилией Юдиной состоится 27 ноября

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной состоится 27 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра.

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Лилия Юдина в 2018 году

Прощание состоится в 14:00 мск по адресу Брюсов переулок, 15/2, стр. 3. Как уточнили в Малом театре, дата и место выбраны по желанию родственников госпожи Юдиной.

Лилия Юдина умерла 23 ноября в возрасте 96 лет. Она стала актрисой московского Малого театра в 1953 году и прослужила там 70 лет. В последний раз актриса вышла на театральную сцену в сентябре 2023-го. В 1952 году госпожа Юдина дебютировала в кино в роли Панночки в киносказке Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница». За свою карьеру актриса сыграла более десятка ведущих ролей в Малом театре и снялась более чем в 15 проектах.