Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лилия Юдина умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в пресс-службе московского Малого театра.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Лилия Юдина

Лилия Юдина родилась 14 мая 1929 года в Москве. В 1951-м она окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина, а в 1953 году стала актрисой Малого театра, где сыграла более 10 ведущих ролей. Среди них — роли Софьи и Натальи Дмитриевны из пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова, Саши из «Иванова» Антона Чехова, Реганы из «Короля Лир» Уильяма Шекспира, а также Снежной королевы из одноименной сказки Евгения Шварца.

В 1952 году Лилия Юдина дебютировала в кино в роли Панночки в киносказке Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница». За свою карьеру актриса снялась более чем в 15 проектах, в том числе в передаче «Кабачок „13 стульев“», которая выходила с января 1966 года по октябрь 1980-го. Госпожа Юдина также снималась в телеспектаклях и фильмах-спектаклях Малого театра.

Звания народной артистки РСФСР Лилия Юдина была удостоена в 1974 году. В последний раз актриса вышла на сцену Малого театра в сентябре 2023 года в роли Турусиной в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского.