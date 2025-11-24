Минэкономики РФ подвело итоги климатической конференции ООН

«Для России на СОР30 одной из ключевых задач было обеспечить сбалансированный подход к климатической политике и отстоять принцип недопустимости односторонних торговых мер отдельных стран под климатическими предлогами,— прокомментировал “Ъ” итоги конференции министр экономического развития РФ Максим Решетников.— Эта задача выполнена: в итоговых документах всеми странами-участницами Парижского соглашения была согласована формулировка, что подобные меры неприемлемы. Нас поддержали Арабская группа и БРИКС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр отметил, что по инициативе России в текстах отсутствуют предписывающие секторальные инициативы в области энергетики и лесном секторе, которые подрывают суверенитет стран в выборе пути к низкоэмиссионному развитию. Кроме того, тема торговли, в частности односторонних торговых ограничений, наконец включена в повестку переговоров по климату — запущены экспертные дискуссии на ближайшие три года.

Комментируя согласование на конференции глобальной цели по адаптации (ГЦА), которая формирует методическую рамку для оценки климатических уязвимостей и планирования мер по адаптации к изменению климата, Максим Решетников пояснил, что для России это означает более структурированную и понятную архитектуру международной адаптационной политики: «Мы можем разрабатывать собственные подходы к добровольной отчетности с учетом наших национальных особенностей. Теперь России представляется возможность вносить вклад в глобальную работу по линии ГЦА, укрепляя научную и аналитическую базу — например, предоставляя экспертные исследования, данные мониторинга и результаты пилотных проектов».

Как прошла климатическая конференция ООН — в материале «Ъ» «Природе добавят индикаторов».

Отдел экономики