Акции Ozon упали после предложения ЦБ ограничить скидки маркетплейсов

Акции онлайн-ритейлера Ozon (MOEX: OZON) на Московской бирже упали более чем на 4%. Сегодня утром «Ъ» узнал, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина направила Минэкономики письмо с предложением запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных площадках.

На 20:17 мск стоимость акции Ozon на Мосбирже в момент закрытия снизилась на 4,22% и составила 3 704 руб. При этом на 7:00 мск акции компании росли на 0,76% — стоимость ценной бумаги достигала 3 896,5 руб.

Как стало известно «Ъ», в письме к главе Минэкономики Максиму Решетникову госпожа Набиуллина предлагает запретить маркетплейсам продажу продуктов дочерних банков, а также устанавливать разные цены в зависимости от способов оплаты.

