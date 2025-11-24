Генштаб ЦАХАЛа уволит несколько генералов из-за провала 7 октября

Около десятка старших командиров Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут уволены или получат дисциплинарные взыскания из-за ошибок, которые привели к нападению палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 года. Решение принял 13 ноября глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир по итогам расследования независимой следственной группы.

Генерал Замир назвал события 7 октября «серьезным, громким, системным провалом, связанным с решениями и действиями (израильской армии. — “Ъ”) накануне и во время происшествия». «После тщательного рассмотрения вопроса я решил применить индивидуальные меры в отношении лиц, занимавших командные должности 7 октября», — заявил глава израильского Генштаба. Он отметил, что это «сложное решение» должно сбалансировать «организационные и командные соображения с потребностями Армии обороны Израиля в нестабильный период». Имена командиров Эяль Замир не назвал.

В феврале этого года ЦАХАЛ опубликовал результаты внутреннего расследования, показавшего, что старшие офицеры сильно недооценили «Хамас» и неверно истолковали первые признаки готовящегося нападения. Ведомство тогда отметило, что целью расследования было извлечение уроков и попытка избежать повторения ошибок, а не «установление личной ответственности».

В марте предыдущий начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви покинул пост, который он занимал с января 2023 года. Он объяснял свой уход личной ответственностью за провалы израильской армии 7 октября. Пришедший ему на смену Эяль Замир поручил провести повторную проверку и вынести индивидуальные оценки деятельности командиров, ответственных за провалы.

В результате нападения «Хамаса» 7 октября погибло 1200 человек и 250 — взяты в заложники. По данным представителей Газы, в которых не проводится различение комбатантов и некомбатантов, ответная атака ЦАХАЛа привела к гибели около 70 тыс. человек.

О проблемах в реализации мирного соглашения между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «На Газе остались послеоперационные швы».

Ярослав Фокин