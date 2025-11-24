Доски почета

Возвращение отечественных шахмат в официальные командные турниры получилось триумфальным. Женская сборная России завоевала золото чемпионата мира в испанском Линаресе, не допустив по дороге к нему ни единой осечки в восьми противостояниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женская сборная России по шахматам

Фото: Raul Martinez / FIDE Женская сборная России по шахматам

Фото: Raul Martinez / FIDE

Турнир, состоявшийся в городе, который когда-то претендовал на звание шахматной столицы мира и принимал главный в своем виде супертурнир, был, учитывая ситуацию, особенным для России. Как известно, до этого года крупнейшие спортивные структуры, даже самые лояльные по отношению к российским атлетам, смягчая введенные после начала специальной военной операции на Украине санкции, наотрез отказывались допустить их к участию в своих командных соревнованиях. Международная шахматная федерация (FIDE) стала, по сути, первой, которая решила тренд сломать, разрешив женской сборной России — естественно, в нейтральном статусе, под брендом FIDE Team — заявиться на испанский чемпионат мира.

Особенным получилось и выступление на нем отряда россиянок, состоявшего из Александры Горячкиной, Екатерины Лагно, Полины Шуваловой, Леи Гарифуллиной, Анны Шухман и Ольги Гири с капитаном Сергеем Рублевским во главе. История этих первенств, кажется, еще не знала успехов, настолько убедительных.

В предстартовом турнирном посеве, рассчитывающемся исходя из среднего рейтинга игроков каждой команды, сборная России располагалась выше всех. Но все равно ее результаты выглядят слишком впечатляющими, почти шокирующими.

В группе — пять побед из пяти возможных над соперницами из Казахстана, США, Азербайджана, Испании и Перу, на тоненького, с минимальным счетом — только у казахстанских спортсменок. В четвертьфинале разгромлена, набрав в двух матчах, предусмотренных регламентом play-off, в сумме одно очко, довольно крепкая узбекская команда.

В полуфинале тоже без тай-брейка повержены китаянки, наиболее опасные среди конкуренток, на лидерской доске у которых против Александры Горячкиной билась Хоу Ифань, первый номер женского рейтинга FIDE, на самом деле женским соревнованиям давно предпочитающая мужские, серьезнее уровнем. В финале — новая расправа, над азербайджанками, поцеплявшимися только во второй встрече. И в качестве бонуса — индивидуальные награды. Хороши в Линаресе были все без исключения российские шахматистки, но две были исключительно хороши. Полина Шувалова на третьей доске набрала 9,5 из 10 возможных очков, а Анна Шухман на той, что называют пятой, то есть среди основных запасных, которым часто доверяют четвертую доску,— 4,5 из 5 очков. В 16 лет, между прочим.

