Минкультуры предложило полностью оплачивать создание мультфильмов из бюджета

По данным «Ъ», Минкультуры подготовило поправки в закон о господдержке кинематографии, которые позволят финансировать производство и прокат национальных анимационных фильмов для детей и юношества на 100% их сметной стоимости. Сейчас такая норма действует только для художественных фильмов.

Ведомство уверяет, что изменения не потребуют дополнительных средств: финансирование планируется в рамках уже утвержденных бюджетов Минкультуры и Фонда кино. Правкомиссия по законотворчеству инициативу одобрила. В министерстве на запрос «Ъ» не ответили.

Поправки разрабатываются для исполнения поручения президента Владимира Путина от августа 2023 года, когда председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подняла вопрос о полном госфинансировании анимации. «Ъ» подтвердили участие в подготовке документа в Ассоциации анимационного кино (ААК), «Союзмультфильме» и ГК «Рики». «Мною также были заявлены меры поддержки отрасли — выделение 20% от общего объема поддержки кинематографии, и направление 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов»,— уточнила госпожа Слащева. Эти предложения, по ее словам, остаются в проработке правительства.

Себестоимость анимации за год значительно выросла, говорит исполнительный директор ААК Ирина Мастусова: подорожали технологии, увеличились сроки производства и нагрузка на IT-инфраструктуру. Госпожа Слащева оценивает рост затрат почти в 50%: «Индустрии остро необходимы меры поддержки, без которых она неизбежно будет в лучшем случае стагнировать». Гендиректор «Рики» Юлия Немчина считает ключевым фактором удорожания рост оплаты труда.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мультфильмам покажут деньги».