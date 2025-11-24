Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ за шесть часов

Российские силы ПВО сбили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Восемь из них летели на Москву. Дроны уничтожили с 14:00 по 20:00 мск.

Всего над Московской областью уничтожили 14 БПЛА. Десять беспилотников сбили над Крымом, девять — над Черным морем. По три дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями. Один беспилотник сбили над территорией Курской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили десять дронов ВСУ, летевших на Москву. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также писал о налете БПЛА на регион — пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов атаку ВСУ не прокомментировали.