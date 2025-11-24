На подлете к Москве уничтожен десятый за день дрон

Силы противовоздушной обороны сбили десятый за день беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Информации о пострадавших и поврежденных объектах нет. Об уничтожении предыдущего БПЛА на подлете к Москве Сергей Собянин сообщил в 16:37 мск.

За ночь на 24 ноября силы ПВО уничтожили над регионами России 93 беспилотника. Из них 45 БПЛА сбили над Белгородской областью.