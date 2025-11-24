За день над Крымом сбили 10 БПЛА

Средства противовоздушной обороны в период с 14:00 до 20:00 мск 24 ноября уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Согласно данным Минобороны, 14 дронов были сбиты над территорией Московского региона, из них восемь следовали в направлении столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Еще 10 беспилотников перехвачены над территорией Крыма, девять — над акваторией Черного моря. В Брянской и Калужской областях ликвидированы по три аппарата, один — над Курской областью.

Вячеслав Рыжков