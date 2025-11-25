Выручка российского финтеха почти достигла 200 млрд рублей

«Ъ» ознакомился с данными Smart Ranking: суммарная выручка топ-100 финтех-компаний за три квартала 2025 года достигла 194,3 млрд руб., что на 14,6% выше результата годом ранее. Лидером стала «ЮMoney», увеличившая доходы на 17,2%, до 20,9 млрд руб. Далее следуют Saby (14,5 млрд руб., +24,3%) и Benzuber, чья выручка снизилась на 6,2%, до 11,6 млрд руб.

По сегментам самым быстрорастущим стал «перевод средств» — 48,6%, до 12,1 млрд руб. В Smart Ranking объясняют динамику «стабильным высоким спросом на международные переводы». «Платежные сервисы» выросли на 29,1%, до 46,7 млрд руб., чему способствует расширение СБП и развитие embedded finance. «Системы бухгалтерских расчетов» прибавили 22,7%, до 25,5 млрд руб.

В «ЮMoney» указывают на замедление роста рынка из-за насыщения и усиления конкуренции. «Мы наблюдаем насыщение сегмента — увеличение числа игроков привело к усилению конкуренции за клиентов и снижению маржинальности»,— говорит PR-директор Семен Селиванов. На объем транзакций влияет и рост стоимости заемных средств, добавляют в компании. Saby и Benzuber «Ъ» не ответили.

По оценке управляющего партнера Veta Ильи Жарского, замедление «ЮMoney» связано с высокой ключевой ставкой, ограничивающей инвестиции финтеха, но компания, принадлежащая «Сберу», «будет продолжать показывать рост на 15–20% в год». Снижение показателей Benzuber эксперт объясняет конкуренцией со стороны традиционных топливных сервисов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Цифра выручила».