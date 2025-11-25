Цифра выручила

По итогам трех кварталов 2025 года выручка крупнейших российских финтех-компаний выросла на 14,6%, превысив 194 млрд руб. В прошлом году рост составил 11%. Эксперты связывают динамику рынка с активной цифровизацией экономики при уходе с российского рынка западных сервисов.

“Ъ” ознакомился с данными аналитического агентства Smart Ranking о динамике выручки российских финтех-компаний за три квартала 2025 года. Из них следует, что суммарно компании из топ-100 заработали 194,3 млрд руб., это на 14,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Лидером рынка из топ-3 стала компания «ЮMoney», ее выручка увеличилась на 17,2%, до 20,9 млрд руб.

На втором месте разработчик системы СБИС (система электронной отчетности) компания Saby с выручкой 14,5 млрд руб. при росте на 24,3%.

На третьем — сервис для заправки автомобилей с онлайн-оплатой Benzuber, выручка компании сократилась на 6,2%, до 11,6 млрд руб.

За аналогичный период 2024 года выручка финтех-компаний составляла 169,5 млрд руб. при росте на 11%. Тогда лидерами были «ЮMoney» (17,8 млрд руб. при росте на 50% год к году), Benzuber (12,3 млрд руб. при росте на 181,6%) и Saby (11,6 млрд руб. при росте на 20%). По итогам 2023 года, по данным Smart Ranking, темпы роста выручки оценивались в 19,8%.

По сегментам за девять месяцев 2025 года лидером из топ-3 по темпам роста стал «перевод средств»: выручка направления увеличилась на 48,6%, до 12,1 млрд руб. В Smart Ranking рост сегмента связывают со «стабильно высоким спросом на международные переводы в новых экономических условиях». На втором месте — «платежные сервисы» с выручкой 46,7 млрд руб. при росте на 29,1%. В компании позитивную динамику объясняют расширением рынка мгновенных платежей (СБП) и активным внедрением встроенных финансов (embedded finance) в e-commerce и ритейл. На третьем — «системы бухгалтерских расчетов»: темпы роста выручки составили 22,7%, до 25,5 млрд руб. «Сегмент растет благодаря цифровизации малого бизнеса и переходу компаний на автоматизированные облачные решения»,— отмечают в агентстве.

231 миллиард рублей составила выручка российских финтех-компаний из топ-100 за 2024 год, по данным Smart Ranking.

Рынок растет не так активно, как в прошлые годы, по нескольким факторам, говорят в «ЮMoney». «Мы наблюдаем насыщение сегмента — увеличение числа игроков привело к усилению конкуренции за клиентов и снижению маржинальности»,— объясняет PR-директор компании Семен Селиванов. Он добавляет, что макроэкономические факторы, включая колебания потребительской активности и рост стоимости заемных средств, также оказывают сдерживающее воздействие на объем трансакций. В Saby и Benzuber не ответили “Ъ”.

Замедление темпов роста у «ЮMoney» может быть связано с насыщением рынка на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, не позволяющей сегменту финтех агрессивно наращивать инвестиции, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Тем не менее, по его словам, компания принадлежит «Сберу» и опирается на его «маркетинговую мощь» и положение, близкое к монопольному, потому она будет продолжать показывать рост на 15–20% в год. Падение выручки Benzuber говорит о том, что ему тяжело конкурировать с традиционными топливными картами и системами оплаты и лояльности самих АЗС, добавляет господин Жарский.

Рост выручки российских финтех-компаний связан с глубокой цифровизацией отечественной экономики, говорит гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец. В качестве основных трендов в отрасли можно назвать дальнейшее развитие автоматизированных систем управления бизнесом, новых платежных сервисов и инструментов, а также выстраивание новых каналов финансовой логистики, добавляет эксперт. В перспективе двух-трех лет рынок может расти на 10–12% в год, прогнозирует господин Гориславец. Илья Жарский считает, что рост отрасли будет на уровне 10–15% в год. При этом, в случае возвращения иностранных сервисов, на рынке может обостриться конкуренция с западными брендами, а система международных переводов — резко упроститься, что создаст дополнительные вызовы российской финтех-отрасли, говорит он.

Варвара Полонская, Юлия Пославская