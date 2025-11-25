Бюджет выезжает на парковке

Поступления в бюджет Санкт-Петербурга от почасовой оплаты городской парковки после введения дифференцированных тарифов выросли в два раза. Ежедневно городская казна получает около 25 млн рублей, до повышения цен — 12–13 млн рублей. При этом количество транзакций в день, то есть автомобилистов, которые оставляют транспорт на городской стоянке, сократилось на 33% — с 52 до 35 тыс.

Итоги первого месяца введения дифференцированных тарифов на платную парковку подвели на парламентской комиссии по транспорту.

Нововведения действуют с 15 октября. Цена на парковку теперь зависит от востребованности в конкретных локациях и сменяемости автомобилей. Комитет по транспорту утвердил четыре коэффициента загрузки улиц: КЗ 1 — менее 50%, КЗ 2 — от 50 до 70%, КЗ 3 — от 70 до 85% и КЗ 4 — от 85% и более. Прежние 100 рублей в час сохраняются только на улицах с коэффициентом КЗ 1, на которых автомобили не паркуются на длительный период. На улицах, которым присвоили значение КЗ 2, стоимость составляет 200 рублей в час, КЗ 3 — 280 рублей, КЗ 4, в зонах максимальной загруженности,— 360 рублей. Такие расценки действуют для автомобилей категории B.

После введения новых тарифов в бюджет города от почасовой оплаты ежедневно поступает около 25 млн рублей, рассказал директор «Городского центра управления парковками» (ГЦУП) Михаил Курдяев. До повышения город зарабатывал 12–13 млн рублей в день. По подсчетам Смольного, в следующем году платная парковка принесет в бюджет дополнительные 5,5 млрд рублей. Всего с начала года от почасовой оплаты и от продажи парковочных разрешений на счет города поступило более 5,85 млрд рублей.

Зарабатывать больше Петербург стал даже на фоне того, что количество транзакций, то есть автомобилистов, которые оставляют транспорт на городской стоянке, сократилось на 33% — с 52 до 35 тыc. Меньше всего водители стали оставлять автомобиль в Центральном районе: число оплат сократилось на 20–30% в зависимости от дня недели.

В комитете по транспорту утверждают, что речь не идет о нарушениях: закрытии номеров или неоплате парковки. «Перестали ездить в центр, стали меньше парковаться. Количество паркований в день намного меньше, при этом доходы города увеличиваются. И свободных парковочных мест намного больше»,— объяснил Михаил Курдяев.

Напротив, число нарушений, по словам чиновников, сократилось на 36%: в период с 1 по 14 октября сотрудниками ГЦУП было выявлено 2375 нарушений, с 15 по 31 — 1749, с 1 по 23 ноября — 1153. «Уровень дисциплинированности в части оплаты парковки возрос. Мы достигли тех целей, которые ставили при введении дифференцированных тарифов: снизить количество машин, которые паркуются в центральных районах»,— отметила заместитель председателя комтранса Александра Бахмутская.

Михаил Курдяев оценил результаты первого месяца «на твердые четыре с плюсом и, наверное, даже больше»: «Никаких проколов со стороны комитета по транспорту и центра управления парковками не наблюдается». Впрочем, с такой оценкой некоторые граждане бы точно поспорили. Депутаты отметили, что вопросы, касающиеся парковок, остаются основными на встрече парламентариев с горожанами.

Председатель комиссии Алексей Цивилев («Единая Россия») указал, что одной из проблем, на которую жалуются водители, остается разрыв парковочной сессии: когда автомобилист не продлил сессию до конца оплаченного времени и при этом не уехал в течение 10 минут.

«У нас есть 10 минут на то, чтобы уехать. Но если человек оплачивает в этот период, то вы ему все равно присылаете штраф. Человек не нарушитель, он оплатил, причем по высоким ценам, но из-за технических недоделок мы из него делаем нарушителя. С этим что-то будем делать?» — спрашивал господин Цивилев. Михаил Курдяев в ответ заявил, что пользователь может оплатить несколько часов с запасом и прекратить сессию в момент отъезда — тогда средства вернутся на счет.

— Допустим, человек пошел на свидание с девушкой, не знает он, сколько с ней просидит — час или полтора,— продолжал Алексей Цивилев.

— Пусть платит за два часа, за три, за четыре…

— Он не думает об этом, думает о цветах. А вы говорите ему, чтобы он думал о парковке. Он же не нарушитель.

— Алексей Николаевич, комитет по транспорту всегда за традиционные ценности! — ответил Михаил Курдяев, но еще раз заметил, что если водитель не знает, когда у него «закончится девушка или стоматолог», то может применить механизм автоматического продления.

На этом же заседании комиссия рассмотрела законопроект фракции «Яблоко» о введении постоплаты парковочного места. Предполагается, что рассчитаться за парковку можно будет до окончания суток, во время которых водитель оставил автомобиль. Сейчас штраф за нарушение составляет 3 тыс. рублей.

«Хочу напомнить, что, по данным комтранса, из-за несвоевременной оплаты парковки к административной ответственности были привлечены в прошлом году 810 тыс. человек, за первые пять месяцев 2025-го — 378 тыс. Динамика такая, что чем дальше — тем больше. Мы предлагаем разрешить постоплату парковки до конца текущих суток, чтобы не превращать сотни тысяч петербургских водителей в правонарушителей»,— сказал руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Идею одобрили, отметив, что текст законопроекта нужно доработать с учетом юридических правок.

Кроме того, «яблочники» предлагали ввести в Петербурге 50% скидку за первое нарушение при оплате парковки. Однако эту идею не поддержали ни в Смольном, ни в Заксобрании.

