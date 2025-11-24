Более 40 рейсов из КНР в Японию отменили из-за слов японского премьера о Тайване

Авиакомпании Китая отменили более 40 рейсов в Японию из-за обострившихся отношений между странами, сообщил South China Morning Post (SCMP). Рейсы отменили по 12 направлениям, включая маршруты в популярные туристические направления Киото и Осаку. Такое решение китайские авиакомпании приняли после слов премьер-министра Японии Санаэ Такаити в поддержку Тайваня.

Большее всего отмененных рейсов пришлось на компании Air China, China Eastern и China Southern — крупнейших государственных авиаперевозчиков. Кроме того, авиакомпании КНР меняют типы воздушных судов на рейсах в Японии и сокращают пассажиропоток. По данным китайского издания Sina, с 22 ноября 16 авиакомпаний сократили количество рейсов в Японию на 156 в неделю.

Отношения между Пекином и Токио обострились после заявления госпожи Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня может представлять для страны «экзистенциальную угрозу», что позволяет Токио использовать право на самооборону. Глава МИД Китая Ван И призвал Японию как можно скорее исправить свои ошибки и перестать «цепляться за неверный путь». Власти КНР расценили высказывания японского премьера как прямое вмешательство во внутренние дела страны.