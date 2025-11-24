На ремонт родотделения райбольницы на Ставрополье направили более 14 млн рублей
В Ставропольском крае завершили ремонт родильного отделения Левокумской районной больницы. На эти цели выделили более 14 млн руб. Об этом сообщили в минздраве региона.
Фото: Минздрав Ставропольского края
Подрядчик установил новые дверные блоки, заменил системы отопления, водо- и электроснабжения, отремонтировали полы, стены и потолки, а также установил поручни.
Капитальный ремонт также проведут во всех отделениях медучреждения.