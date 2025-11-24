Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ремонт родотделения райбольницы на Ставрополье направили более 14 млн рублей

В Ставропольском крае завершили ремонт родильного отделения Левокумской районной больницы. На эти цели выделили более 14 млн руб. Об этом сообщили в минздраве региона.

Фото: Минздрав Ставропольского края

Подрядчик установил новые дверные блоки, заменил системы отопления, водо- и электроснабжения, отремонтировали полы, стены и потолки, а также установил поручни.

Капитальный ремонт также проведут во всех отделениях медучреждения.

Мария Хоперская

