Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна его родным и близким. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Симонян (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никита Симонян (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по ''Спартаку'' и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром»,— написал господин Путин.

Никита Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. В составе сборной СССР он завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году футболист стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. Вместе с московским «Спартаком» Никита Симонян четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 160 голов. В качестве тренера возглавлял «Спартак», одесский «Черноморец», ереванский «Арарат» и сборную СССР. С 1992 года до конца жизни Никита Симонян занимал пост первого вице-президента РФС.

Подробнее о карьере Никиты Симоняна — в материале «Ъ» «Человек-футбол».

Таисия Орлова