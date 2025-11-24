Винисиус отказался продлевать контракт с «Реалом» из-за конфликта с Хаби Алонсо

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не хочет подписывать новый контракт с клубом на фоне разногласий с главным тренером Хаби Алонсо. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на анонимные источники.

Фото: Juan Barbosa / Reuters Винисиус Жуниор

Фото: Juan Barbosa / Reuters

О своем решении 25-летний футболист сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу после матча 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». На 72-й минуте встречи Винисиус был заменен. Уходя с поля, игрок эмоционально отреагировал на решение главного тренера: «Почему всегда я? Я ухожу из клуба, я ухожу!». Позже он принес публичные извинения за свое поведение перед одноклубниками, сотрудниками «Реала» и господином Пересом, однако игрок не упомянул Хаби Алонсо. Ранее СМИ сообщали, что бразилец недоволен количеством игрового времени. Также он считает, что Алонсо не оказывает ему доверия, как это делал предыдущий наставник «Реала» — итальянец Карло Анчелотти.

Текущий контракт Винисиуса истекает летом 2027 года. В январе «Реал» сделал ему предложение о новом договоре, согласно которому его зарплата будет увеличена до €20 млн в год (сейчас он получает около €18 млн). Сторона футболиста отказалась, выдвинув свои условия: €30 млн за сезон (включая бонусные выплаты). В «Реале» понимают, что, помимо финансовых разногласий, попыткам добиться прогресса в переговорах мешают и сложные взаимоотношения между Винисиусом и Хаби Алонсо.

По информации источников, учитывая напряженность отношений с главным тренером, Винисиус не считает нужным «связывать себя с клубом долгосрочными обязательствами». Как отмечает The Athletic, это не стало неожиданностью для «Реала», но «вызвало беспокойство». Тем не менее, в клубе надеются, что положительные результаты команды и Винисиуса «снова сблизят его с Алонсо», дав «новый старт» их взаимоотношениям.

Винисиус Жуниор представляет мадридский «Реал» с 2018 года. За клуб бразилец провел за клуб 339 матчей, в которых отметился 111 голами и 87 результативными передачами. В составе «Реала» Винисиус дважды становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трижды — чемпионом Испании.

Таисия Орлова