Деньги для МКС украли на земле

К восьми годам колонии общего режима приговорил Королевский горсуд Подмосковья бывшего гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (структура «Роскосмоса») Владимира Солнцева. Он признан виновным в хищении более 800 млн руб. при закупке электронно-компонентной базы импортного производства для Международной космической станции (МКС). Дело в отношении его заместителя Степана Прохорова приостановлено, а в отношении еще одного фигуранта, Олега Морозова,— прекращено в связи с его смертью.

Бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Решение судья Евгений Климанов огласил 24 ноября в рамках процесса, шедшего в Королевском горсуде с июля этого года. Господина Солнцева признали виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Солнцеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, к нему удовлетворен гражданский иск на сумму 839 млн руб.»,— сообщили представители суда.

Они отметили, что, согласно приговору, бывший гендиректор ПАО «РКК "Энергия"» с соучастниками именно на такую сумму похитил средства «Роскосмоса», завысив цену закупки электронно-компонентной базы (ЭКБ). В суде также пояснили, что один фигурант дела — директор ЗАО «НПП "Магратеп"» Олег Морозов скончался и уголовное дело в отношении него судом при вынесении приговора было прекращено. А в отношении другого — бывшего замглавы РКК Степана Прохорова — уголовное преследование было выделено в отдельное производство.

Дело экс-главы РКК «Энергия» было рассмотрено Королевским горсудом со второй попытки. Материалы, насчитывавшие более 120 томов и 900 страниц обвинительного заключения, поступили туда еще в феврале 2023 года.

Однако позже, в ноябре 2024 года, по ходатайству защиты были возвращены в прокуратуру и СКР для устранения нарушений, которые исключали возможность постановления решения по делу.

Защитники добились этого, ссылаясь на зависимость и небеспристрастность экспертов АО «Институт точной механики и вычислительной техники имени Лебедева» и АО «Организация "Агат"», учредителями которых выступают «Росимущество» и «Роскосмос», признанные потерпевшими по делу. А именно они установили завышение цен на 1 072 389 000 руб.

После «работы над ошибками» дело вновь было направлено в суд с уточненным ущербом. Владимир Солнцев находился под подпиской о невыезде, господин Прохоров — под домашним арестом, а Олег Морозов умер до начала суда.

Госконтракт, легший в основу громкого уголовного дела, был заключен на создание научно-энергетического модуля (НЭМ) для МКС.

На этот проект из бюджета было выделено более 15 млрд руб. Предполагалось, что НЭМ будет снабжать электроэнергией российский сегмент станции, но на борт МКС он так и не был доставлен. Для НЭМ потребовалось закупить ЭКБ импортного производства и сертифицировать ее. Согласно проекту, на эти цели из бюджета выделялось не более 700 млн руб.

Владимир Солнцев, организовавший, как установил СКР, преступную группу, добился, чтобы конструкторы РКК, не осведомленные о готовящейся сделке, подготовили докладную записку о необходимости увеличения затрат в несколько раз. Это дало возможность участникам предполагаемой аферы похитить почти миллиард рублей.

Стоит отметить, что для Владимира Солнцева это уже второй приговор, а срок сложился с учетом прежнего наказания. Как рассказывал “Ъ”, ранее Химкинский горсуд осудил его и бывшего главу НПО имени Лавочкина Владимир Кормыкова за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Махинация была совершена во время их работы в АО «НПО "Энергомаш"» при поставках ракетных двигателей в США. Господин Солнцев получил шесть лет колонии, а его подельник — три года. Кроме того, с них было взыскано 662 млн руб. для погашения ущерба.

Сергей Сергеев