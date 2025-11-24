Никол Пашинян выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна. 23 ноября олимпийский чемпион 1956 года по футболу, лучший бомбардир в истории московского «Спартака» ушел из жизни в возрасте 99 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Уважаемый Владимир Владимирович! С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта и четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся футболистом и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола. Именно под его руководством ереванский «Арарат» стал чемпионом и дважды обладателем Кубка СССР в 1973 и 1975 годах, подарив незабываемое чувство гордости всем жителям Армении», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на официальном сайте премьер-министра Армении.

«Прошу от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Никиты Павловича», — добавил Никол Пашинян.

В составе сборной СССР Никита Симонян провел 20 матчей. Среди них был финал Олимпийских игр 1956 года против сборной Югославии (1:0). В 1958 году он стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. С 1949 по 1959 год форвард выступал за «Спартак», с которым четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 160 голов. В качестве тренера взял со «Спартаком» два чемпионата и три Кубка СССР. С «Араратом» выиграл «золотой дубль» в 1973 году. Позже возглавлял одесский «Черноморец» и сборную СССР. С середины 80-х Никита Симонян занимал различные административные посты в футболе. С 1992 года и до конца жизни он был первым вице-президентом РФС.

О карьере Никиты Симоняна — в материале «Ъ» «Человек-футбол».

Арнольд Кабанов