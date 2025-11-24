Оплата товаров и услуг безналичными средствами выросла на 13% в III квартале

В III квартале этого года число безналичных операций по оплате товаров и услуг увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

За июль–сентябрь 2025-го количество ежедневных безналичных платежей за товары и услуги составило 243 млн — более 2,8 тыс. операций каждую секунду. При этом доля платежей с помощью банковской карты растет медленнее по сравнению с другими безналичными способами оплаты.

С помощью биометрии, QR-кодов и других «некарточных» инструментов были оплачены 14% покупок за III квартал, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 процентного пункта.

На 1 октября этого года количество банковских терминалов в торговых точках увеличилось более чем на 500 тыс. по сравнению с показателем на ту же дату 2024 года.

При этом объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд руб. с июля по сентябрь 2025-го — показатель почти в пять раз превышает аналогичный за прошлый год. Тогда прирост составил 137 млрд руб.