«Известия»: рост наличных в обращении подскочил в пять раз за последние месяцы

Объем наличных денег в обращении с июля по сентябрь увеличился на 659 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на материалы Банка России. Показатель за III квартал 2025 года почти в пять раз превышает аналогичный за прошлый год, когда прирост составил 137 млрд руб. Более значительный рост наблюдался только в 2022 году, отмечает издание.

Центробанк ранее отмечал, что россияне стали чаще снимать наличные из-за перебоев с интернетом.

«Известия» отмечают, что направили запрос регулятору о возможных рисках, связанных с увеличением оборота наличных средств. При этом опрошенные изданием представители крупных банков сообщили, что не фиксируют аномального роста объемов снятия наличных. По их словам, значительные скачки наблюдались в пандемийном 2020 году и в 2022-м, когда началась СВО на Украине. По данным кредитных организаций, в текущем году отток наличности пришелся на сезон отпусков, но осенью клиенты не вернули средства обратно на счета.