С 1 декабря откроется вещание новой радиостанции «Кубань»

Медиагруппа «Кубань 24» объявила о запуске новой радиостанции под брендом «Кубань», эфир которой начнется 1 декабря 2025 года на частоте 99,4 МГц в Краснодаре. Проект позиционируется как информационно-музыкальный канал, ориентированный на аудиторию, разделяющую традиционные и патриотические ценности.

Решение о создании станции было принято в конце 2024 года, после чего медиахолдинг начал формирование концепции вещания. В январе 2025 года компания выиграла конкурс Роскомнадзора на право использования частоты 99,4 МГц.

Сетка вещания предполагает сочетание информационных блоков и музыкального контента. В эфире заявлена исключительно русскоязычная музыка широкого жанрового спектра — от рока и авторской песни до шансона и фольклорных мотивов. Акцент сделан на композициях, тематически связанных с семейными и гражданскими мотивами.

Редакционное руководство проектом осуществляют генеральный директор медиагруппы Анна Минькова, руководитель дирекции радиовещания Ольга Киппель и главный редактор радиостанции Юрий Степанов. Вещание планируется вести с использованием современного цифрового оборудования.

Вячеслав Рыжков