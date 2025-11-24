Плотный туман ограничил видимость на трассах Ставропольского края
В Ставропольском крае днем и вечером в понедельник, 24 ноября, плотный туман значительно ограничивает видимость на дорогах. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Опасная ситуация на дорогах сохраняется в Минераловодском, Кировском, Туркменском и Георгиевском округах.
Водителям рекомендуется снизить скорость и держать безопасную дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные огни. Пешеходам советуют переходить проезжую часть только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.