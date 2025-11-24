Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Плотный туман ограничил видимость на трассах Ставропольского края

В Ставропольском крае днем и вечером в понедельник, 24 ноября, плотный туман значительно ограничивает видимость на дорогах. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Опасная ситуация на дорогах сохраняется в Минераловодском, Кировском, Туркменском и Георгиевском округах.

Водителям рекомендуется снизить скорость и держать безопасную дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные огни. Пешеходам советуют переходить проезжую часть только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.

Мария Хоперская

