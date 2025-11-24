Напавшему на полицейских в ТЦ подростку предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения 16-летнему подростку, который напал с ножом на охранника торгового центра и полицейских в Москве. Ему инкриминируют покушение на убийство и посягательство на жизнь правоохранителя. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Следствие завтра обратится в Чертановский районный суд Москвы с просьбой арестовать фигуранта. Обвиняемый не признал вину во время допроса.

В пресс-службе СКР сегодня рассказали, что 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре подросток дважды ударил ножом охранника торгового центра. Перед этим потерпевший сделал замечание несовершеннолетнему. При попытке задержания фигурант нанес резаные раны рук двум полицейским.

Никита Черненко