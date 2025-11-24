Подросток ранил ножом охранника ТЦ в Москве и двух полицейских

В Москве полиция задержала несовершеннолетнего, напавшего на охранника в торговом центре и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в СКР, 23 ноября в ТЦ на Ореховом бульваре 16-летний посетитель напал с ножом на охранника, который сделал ему замечание. Подросток дважды ударил мужчину ножом и сбежал. Пострадавшего госпитализировали. Вскоре несовершеннолетний применил тот же нож против полицейских, участвовавших в его задержании. «Нанес резаные раны рук двум сотрудникам», — уточнили в СКР.

Нападение на охранника ТЦ следствие квалифицировало как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ), нападение на полицейских — как применение насилия в отношении представителя власти (два эпизода ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Задержанного доставили «в подразделение московского ведомства», сообщили в СКР. В ближайшее время ему предъявят обвинение.