Офис Зеленского: мирного плана Трампа в прежнем виде не существует

Советник офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту по итогам переговоров в Женеве изменен и в прежнем виде «больше не существует». По данным Finacial Times, вместо 28 пунктов теперь план состоит 19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бевз

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Александр Бевз

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

«Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции. Финальные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты»,— написал Александр Бевз в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Как писали СМИ, план Дональда Трампа из 28 пунктов предполагает отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек, «надежные гарантии безопасности», обсуждение поэтапного снятия санкций с России. В Женеве 23 ноября США и Украина разработали «уточненный мирный план», говорил госсекретарь США Марко Рубио. По данным украинских СМИ, стороны не согласовали наиболее спорные пункты — вопрос вывода ВСУ из ДНР и ЛНР и перспективы вступления Украины в НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Украина достигли непринципиальных договоренностей».

Лусине Баласян