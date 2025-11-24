Симонян Никита Павлович

Родился 12 октября 1926 года в Армавире, в 1930-м переехал с семьей в Сухуми (Абхазия). Начал заниматься футболом в 1940 году в спортшколе при сухумском «Динамо». В 1944–1945 годах выступал за этот клуб. Позиция — нападающий.

С 1946 по 1948 год играл за московские «Крылья Советов», в 1949–1959 годах — за «Спартак». В составе «Спартака» четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок страны (1950,1958). За клубную карьеру провел 285 игр, забил 173 мяча. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Лучший бомбардир «Спартака» за всю историю клуба (160 мячей). В 1954–1958 годах провел за сборную СССР 20 матчей, в которых забил 10 мячей. Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР. В 1959-м завершил карьеру игрока. В 1963 году окончил Государственный центральный институт физической культуры в Москве.

В 1960–1965 и 1967–1972 годах был главным тренером «Спартака». Под его руководством клуб дважды выиграл первенство СССР (1962 и 1969), трижды завоевал Кубок страны (1963, 1965, 1971). В 1973–1974 и 1984–1985 годах возглавлял ереванский «Арарат», который в 1973 году привел к победе в чемпионате СССР и Кубке страны. С 1977 по 1979 год был главным тренером сборной СССР, в 1980–1981 годах тренировал одесский «Черноморец».

Был начальником сборных СССР (1986–1990) и России (2003–2004). С 1992 по 1998 год работал первым вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). С декабря 1998 года — вице-президент РФС, а в 2002-м вернулся на пост первого вице-президента РФС.

Герой Труда РФ, заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры РФ. Был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и другими наградами.