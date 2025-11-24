Суд Крыма удовлетворил иски на 5 млрд руб. о компенсациях от украинских блокад

Крымчане смогут в частном порядке подавать иски к украинским властям о компенсации за ущерб от водной и энергетической блокад. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

«Ранее мы создали условия для реализации прав граждан и наших предприятий на получение компенсаций за нанесенный ущерб в результате водной и энергетической блокад. Теперь иски физических и юридических лиц могут быть поданы в частном порядке по разработанной типовой форме»,— написал господин Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшний день Арбитражным судом Республики Крым принято 12 положительных решений по искам, поступившим от крымских юридических лиц, направленным на взыскание ущерба, нанесенного вследствие блокад, организованных Украиной, на общую сумму более 5,3 млрд руб.

«Уверен, после окончания СВО, в рамках подсчета ущерба сторонами конфликта, результаты нашего общего труда будут крайне востребованы»,— добавил Владимир Константинов.

В ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры двух из четырех ЛЭП, по которым электричество поставляется в Крым. Ночью 22 ноября вывели из строя еще две опоры, из-за чего Крым полностью отключился от электроэнергии с Украины. Стабильное электроснабжение полуострова было восстановлено лишь в мае 2016 года.

В Госсовете РК заявляли, что ущерб от транспортной блокады полуострова составил более 1,1 млрд руб., финансовой — 38 млрд руб., водной — более 152 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь