В деле спортсменов-саночников Репилова и Перетягина появились новые фигуранты

Правоохранители задержали бывших директора и тренера спортивной школы олимпийского резерва по санным видам спорта. Они проходят фигурантами дела о мошенничестве против чемпионов мира по санному спорту Романа Репилова и Александра Перетягина. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

По версии следствия, в мае 2025 года спортивная школа заключила с господином Репиловым, действовавшим как индивидуальным предпринимателем, контракт на закупку спортивных саней. Стоимость контракта превысила 10 млн руб. При этом обвиняемые подыскали и купили подержанный спортивный инвентарь вместо нового. Затем фигуранты подали ложные сведения в отчеты, из-за чего одному из спортсменов перечислили более 10 млн руб. Деньги злоумышленники поделили между собой.

Экс-директор и тренер спортивной школы признали вину. 23 ноября Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО Романа Репилова и Александра Перетягина на месяц.

Никита Черненко