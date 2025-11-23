Саночники Репилов и Перетягин арестованы по делу о хищении 11 млн рублей

Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО на месяц чемпионов мира по санному спорту Романа Репилова и Александра Перетягина по обвинению в мошенничестве. Спортсменам инкриминируют присвоение 11 млн руб. бюджетных средств, выделенных на закупку спортивных саней.

Как сообщила пресс-служба судов региона, Репилов действовал как индивидуальный предприниматель, а Перетягин работал специалистом по подготовке инвентаря в Центре спортивной подготовки сборных России.

29-летний Роман Репилов — трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, девятикратный победитель этапов Кубка мира. 33-летний Александр Перетягин — серебряный призер чемпионата Европы, участник Олимпиады в Сочи.