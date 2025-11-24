На подлете к Москве сбили девятый дрон за день

Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Всего за сегодняшний день на подлете к городу уничтожили девять дронов.

Как сообщает господин Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших и поврежденных объектах нет.

В ночь на 24 ноября, по данным Минобороны, над Россией сбиты 93 БПЛА. Больше всего — 45 дронов — уничтожены в небе над Белгородской областью.