Силы ПВО за ночь сбили 93 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 45 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, девять БПЛА сбили над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской областью, 20 — над акваторией Черного моря, восемь — над акваторией Азовского моря.

Власти регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. Информации о пострадавших или разрушениях нет. На всей территории Воронежской области ночью объявляли опасность атаки БПЛА, сейчас ограничения сняты.