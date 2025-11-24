Жителя Новороссийска осудят за комментарий с публичным оправданием терроризма

В Новороссийске местный житель предстанет перед судом по статье о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в 2023 году новороссиец разместил на одном из видеохостингов комментарий в поддержку и оправдание террористической организации, запрещенной на территории РФ. В ходе обыска сотрудники краевого ПУ ФСБ России и следователь СКР изъяли у мужчины мобильные устройства и прочие предметы, которые могут иметь значение в рамках уголовного дела.

В настоящее время жителю Новороссийска предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет. Мужчину заключили под стражу согласно ходатайству следствия.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В пресс-службе СУ СКР региона напомнили, что действия террористического характера могут повлечь за собой наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Обращаем внимание, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в противоправной деятельности, склоняют их за денежное вознаграждение к совершению преступлений. Призываем граждан быть бдительными и помнить о серьезных наказаниях за совершение таких деяний»,– подытожили в краевом СК.

София Моисеенко